Un commento di un noto arbitro italiano ha attirato l’attenzione, in cui ha commentato la qualità del campionato di quest’anno, definendolo il peggiore da quando segue il calcio. L’arbitro ha anche fatto riferimento a un episodio specifico, citando un avvertimento ricevuto da un ex collega che avrebbe detto: “Se parli resti senza lavoro”. La dichiarazione ha generato molte discussioni tra appassionati e addetti ai lavori.

"Il campionato di quest'anno è stato il peggiore da quando io ho iniziato a seguire il calcio. Non ho mai visto errori di questa portata con questa frequenza in Serie A". In un'intervista rilasciata a Fanpage, l'ex arbitro Daniele Minelli ha denunciato il marco che risiede nel sistema arbitrale italiano. Dalle "bussate" in sala VAR alle graduatorie che verrebbero "aggiustate". Insomma, un vero e proprio " clima di terrore ", già ravvisato da altri suoi colleghi. "Il problema è che un sistema per nulla meritocratico e trasparente - ha spiegato -, come ho avuto modo di dimostrare, ti porta a selezionare e ad avere una classe arbitrale come quella a cui stiamo assistendo in questo campionato".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gianluca Rocchi, la bomba di Minelli: "Se parli resti senza lavoro"

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