Il caso che coinvolge Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, si espande nel mondo del calcio italiano. Dopo la notifica dell’iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Milano, sono intervenute anche la Procura generale del Coni e il Governo, creando un ulteriore livello di attenzione istituzionale. Le autorità stanno valutando le accuse e le eventuali conseguenze che potrebbero derivarne.

Il caso che coinvolge Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, si allarga e scuote il sistema calcio. Dopo l’iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Milano, intervengono anche la Procura generale del Coni e il Governo, aprendo un nuovo fronte istituzionale. Il procuratore generale dello sport, Ugo Taucer, ha chiesto una relazione urgente al capo della Procura Figc, Giuseppe Chiné, per chiarire i motivi dell’archiviazione della vicenda in ambito sportivo. Un passaggio cruciale, visto che proprio su quel caso – legato alla partita Udinese-Parma – la giustizia sportiva aveva già chiuso il fascicolo con il via libera del Coni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bomba Rocchi sul calcio italiano. Abodi: “Ci saranno conseguenze, se verranno confermate le accuse”

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