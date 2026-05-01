Un articolo di Repubblica rivela un possibile collegamento tra Gianluca Rocchi, noto arbitro italiano, e un dirigente di una grande squadra di calcio. La notizia fa parte di un'inchiesta più ampia che coinvolge il mondo degli arbitri e altri aspetti del calcio nazionale. La vicenda sta attirando l'attenzione di media e inquirenti, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulla portata delle indagini.

Riflettori ancora puntati su Gianluca Rocchi nella maxi inchiesta sul mondo degli arbitri - e non solo - che sta scuotendo il calcio italiano. Torniamo a quel 2 aprile 2025, la data citata dalla Procura dove, secondo l'accusa, a San Siro l'ex designatore avrebbe intrattenuto una conversazione con altri arbitri su fischietti graditi o meno all'Inter. Rocchi sta parlando al cellulare. Nella conversazione, stando agli atti, tirerebbe in ballo un dirigente dell’Inter: la figura operativa che per il club tiene i rapporti con gli arbitri partita per partita. Come riporta Repubblica, secondo la procura proprio questa telefonata captata è determinante nel costruire il capo di imputazione a carico di Rocchi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gianluca Rocchi, il retroscena di Repubblica: "Un dirigente dell'Inter"

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