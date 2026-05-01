Gianluca Cadenasso ha ottenuto un'altra vittoria al Challenger di Cagliari, confermando la sua crescita nel ranking ATP. Nel torneo, ha battuto nei quarti di finale il neerlandese Jesper de Jong con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3, dopo quasi tre ore di partita. In semifinale, si è confrontato con Matteo Arnaldi, in un derby italiano.

Gianluca Cadenasso si regala il derby italiano con Matteo Arnaldi nella semifinale del Challenger di Cagliari 2026 di tennis: l’azzurro supera nei quarti di finale il neerlandese Jesper de Jong con lo score di 6-4 5-7 6-3 dopo due ore e 57 minuti di gioco. Il tennista classe 2004 irrompe virtualmente per la prima volta tra i primi 200 della classifica ATP e contestualmente riceve la wild card per l’ATP Masters 1000 di Roma, dopo che Matteo Berrettini ha lasciato libera quella a lui destinata, essendo entrato in tabellone per classifica. Nel primo set Cadenasso parte male e va sotto 0-2, ma poi toglie per due volte di fila la battuta all’avversario, volando sul 4-2.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gianluca Cadenasso vince ancora a Cagliari e prosegue la scalata vorticosa nel ranking ATP! L’Italia osserva un nuovo giovane

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