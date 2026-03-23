Gianluca Cadenasso ha vinto ieri ad Asuncion, in Paraguay, il suo primo Challenger: l’azzurro deve rinviare di una settimana i festeggiamenti per il best ranking ATP, dato che, essendo in corso il Masters 1000 di Miami, le classifiche mondiali non sono state aggiornate quest’oggi. Cadenasso, classe 2004, è nato a Genova ed è un tennista destrorso, che gioca il rovescio a due mani. Alto 175 cm, per 70 kg di peso, non ha mai giocato sul circuito maggiore, né in singolare, né in doppio. Con la vittoria in Sudamerica è destinato a ritoccare ampiamente il proprio best ranking. L’azzurro, infatti, ad inizio mese aveva fatto irruzione tra i primi... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è Gianluca Cadenasso: il nome nuovo del tennis italiano che ha guadagnato 76 posizioni nel ranking ATP!

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