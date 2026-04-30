Gianluca Cadenasso sta partecipando al Challenger di Cagliari, un torneo che assegna 175 punti al vincitore. Durante la competizione, il tennista italiano ha raggiunto diverse fasi della competizione, contribuendo alla sua crescita nel ranking ATP. La sua presenza in gara ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis, che seguono con interesse il suo percorso nel torneo.

Gianluca Cadenasso si sta rendendo protagonista di una splendida cavalcata nel Challenger di Cagliari, uno dei tornei della fascia che mette in palio 175 punti per il vincitore. Il 21enne ha vinto i due derby con Lorenzo Carboni e Mattia Bellucci, meritandosi il complesso incrocio con l’olandese Jesper de Jong sulla terra rossa del capoluogo sardo. Il classe 2004 era reduce dagli ottavi del Challenger di Roma (ko in due set contro Jacopo Vasamì) e dalle battute d’arresto al primo turno nei Challenger di Barletta (contro il britannico Gill) e di Monza (contro il francese Gaston). Il classe 2004 nativo di Genova, allenato da Francesco Picco e...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Prosegue la scalata vorticosa di Gianluca Cadenasso nel ranking ATP! Il nome nuovo del tennis italiano incanta a Cagliari

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