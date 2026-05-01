Giani | Trovare un lavoro non basta se questo non garantisce sicurezza e dignità

Il presidente della Regione Toscana ha dichiarato che trovare un impiego non basta se non offre sicurezza e dignità. Ha sottolineato che tra gli obiettivi principali ci sono l’aumento dell’occupazione, la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, la lotta contro il caporalato e la valorizzazione delle eccellenze del territorio. Queste priorità sono state espresse nel corso di un intervento pubblico in occasione del primo maggio.

Firenze, 1 maggio 2026 – “La priorità della Regione Toscana è garantire sempre maggiori livelli di occupazione, tutelare salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, combattere il caporalato, ma anche valorizzare le eccellenze che contraddistinguono il nostro territorio''. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in occasione della Festa del lavoro. PRESSPHOTO Firenze, Primo Maggio, Palazzo Vecchio, Stelle del Lavoro Giuseppe CabrasNew Press Photo Dopo l'apertura delle celebrazioni ieri, con la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, allo stabilimento Piaggio di Pontedera per gli ottant'anni della Vespa, il presidente Giani ha festeggiato il Primo Maggio con un fitto programma di appuntamenti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giani: “Trovare un lavoro non basta, se questo non garantisce sicurezza e dignità” Notizie correlate "Il lavoro che cambia" fa tappa a Magliano: una serata su diritti, sicurezza e dignità del lavoroProsegue a Forlì il ciclo di incontri “Il lavoro che cambia: significati e opportunità, diritti e dignità del lavoro”, promosso dai Circoli Acli del... Fratoianni: Ricordiamo Luana D'Orazio. Basta schiavitù e subappalti, serve dignità e sicurezza – Il video(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "La conferenza stampa di oggi ha l’obiettivo non solo di ricordare Luana, la sua vicenda, il suo omicidio, ma ha... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mattarella celebra il lavoro alla Piaggio. Giani: Qui il Dna del Made in Italy; Dal meme alla politica: il creator di È quasi magia Giany entra nello staff di Eugenio Giani; AGGIORNATA - Giani: 'Riforma dei Comuni montani, ha ragione chi ricorre al Tar'; Sindacati: i Segretari di CGIL, CISL, UIL incontrano Giani. Giani: Trovare un lavoro non basta, se questo non garantisce sicurezza e dignitàConsegnate a Palazzo Vecchio le Stelle al merito. Il governatore della Toscana: Occupazione e sicurezza senza lasciare indietro nessun territorio. Funaro: Essere al fianco di chi lavora è una respo ... lanazione.it Lavoro sicuro e dignitoso priorità della RegioneTOSCANA: Le parole del presidente Eugenio Giani in occasione della Festa dei lavoratori: Occupazione e sicurezza senza lasciare indietro nessun territorio ... toscanamedianews.it Chi ha pagato (e quanto) per la campagna elettorale di Giani -- https://cityne.ws/3bm3e - facebook.com facebook