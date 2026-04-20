Fratoianni | Ricordiamo Luana D' Orazio Basta schiavitù e subappalti serve dignità e sicurezza – Il video

Oggi si è tenuta una conferenza stampa in vista del Primo Maggio, dedicata a ricordare Luana D'Orazio e la sua tragica vicenda. Durante l'incontro, è stato sottolineato come sia necessario contrastare pratiche come gli subappalti e la precarietà, per garantire maggiore dignità e sicurezza ai lavoratori. La discussione ha anche evidenziato l'importanza di mettere al centro della discussione la tutela dei diritti sul lavoro.

(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "La conferenza stampa di oggi ha l’obiettivo non solo di ricordare Luana, la sua vicenda, il suo omicidio, ma ha l’obiettivo di riportare al centro — mentre ci avviciniamo al Primo Maggio, la festa del lavoro e dei lavoratori — la dignità del lavoro. Contro una destra che continua a svilire il lavoro, allunga la catena dell'appalto e del subappalto, indebolisce e rende più fragili le catene di controllo sulla sicurezza sul lavoro; perché il lavoro è dignità e il lavoro va protetto di fronte a una guerra civile contro il lavoro che ogni anno produce una tabella infinita di infortuni, che non sono accidenti ma che sono, appunto, il frutto di politiche e di scelte precise", così Nicola Fratoianni a margine della conferenza Elle come Luana in piazza Montecitorio.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Luana D’Orazio: la Procura ribalta l’assoluzione del tecnicoLa procura di Prato ha depositato l’impugnazione contro l’assoluzione del tecnico Mario Cusimano, riaprendo la drammatica vicenda di Luana D’Orazio.

Luana D'Orazio, lo sfogo della madre: "Nessuno paga per la sua morte""Alla fine nessuno paga, non c'è nessun colpevole, pago solo io che ho mia figlia tre metri sotto terra".

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Fratoianni: Ricordiamo Luana D'Orazio. Basta schiavitù e subappalti, serve dignità e sicurezza; Sinistra Italiana, iniziativa nella Sala Stampa di Montecitorio per ricordare Luana D’Orazio.

Fratoianni: Ricordiamo Luana D'Orazio. Basta schiavitù e subappalti, serve dignità e sicurezza(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 La conferenza stampa di oggi ha l’obiettivo non solo di ricordare Luana, la sua vicenda, il suo omicidio, ma ha l’obiettivo di riportare al centro — mentre ci avv ... la7.it