Cuore ‘bruciato’ trapiantato al bimbo il professor Gargiulo | Ecco cosa può essere successo

Il professor Gargiulo spiega che il cuore trapiantato a un bambino di due anni potrebbe aver subito danni durante la conservazione. Il cuore, proveniente da un donatore, era stato conservato in condizioni non ottimali, e questa cattiva conservazione potrebbe aver compromesso la sua funzionalità. Il bambino, che ha appena ricevuto il trapianto a Bologna, ha avuto problemi di stabilità dopo l’intervento. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla gestione dei tessuti donati e sulla sicurezza dei trapianti pediatrici.

Bologna, 14 febbraio 2026 – Un cuore da trapiantare a un bimbo di due anni arrivato danneggiato da una conservazione, con ogni evidenza, non idonea. Trapiantato ugualmente perché altro non si poteva fare, in quel momento, con il paziente già preparato in sala chirurgica. Ma ora quel bimbo, ricoverato all ’ospedale Monaldi di Napoli, attaccato da oltre 50 giorni a un macchinario per rimanere in vita. Patrizia Mercolino, la mamma del bimbo di due anni ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli e trapiantato, a dicembre scorso, con un cuore risultato danneggiato, 12 febbraio 2026. Sei persone, tra medici e paramedici, sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il cuore danneggiato di un adulto è stato sostituito con uno sano per salvare un bambino, perché l’organo originale era ormai irrecuperabile.

A Napoli, la vicenda del cuore “bruciato” di un bambino di soli due anni si complica.

