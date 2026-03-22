L’F-35 USA colpito e la contraerea iraniana | tra video falsi e notizie incerte ecco che cosa può essere successo

Il 19 marzo un caccia F-35 dell’US Air Force ha eseguito un atterraggio di emergenza in una base non identificata nel Medio Oriente dopo aver concluso una missione di combattimento sull’Iran, secondo quanto comunicato giovedì da un rappresentante militare statunitense. Nel frattempo, circolano video e notizie contrastanti riguardo a un presunto attacco contro l’F-35 e una contraerea iraniana.

Il 19 marzo, un caccia di quinta generazione stealth F-35 dell’U.S. Air Force ha effettuato un atterraggio di emergenza in una base non precisata in Medio Oriente dopo aver completato una missione di combattimento sull’ Iran, come confermato giovedì da un funzionario militare USA. “Siamo a conoscenza delle notizie relative a un aereo F-35 statunitense che ha effettuato un atterraggio di emergenza in una base aerea regionale americana dopo aver completato una missione di combattimento sull’Iran”, ha dichiarato il capitano Tim Hawkins, portavoce del CENTCOM, il Comando Centrale degli Stati Uniti che sovrintende alle operazioni militari in Medio Oriente e Asia Centrale. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’F-35 USA colpito e la contraerea iraniana: tra video falsi e notizie incerte, ecco che cosa può essere successo Articoli correlati Caccia colpito sui cieli dell'Iran: cosa è successo davvero all'F-35 UsaL’atterraggio d’emergenza di un F-35 colpito nei cieli dell’Iran solleva interrogativi sull’efficacia delle difese iraniane Il caccia stealth,... Cuore ‘bruciato’ trapiantato al bimbo, il professor Gargiulo: “Ecco cosa può essere successo”Bologna, 14 febbraio 2026 – Un cuore da trapiantare a un bimbo di due anni arrivato danneggiato da una conservazione, con ogni evidenza, non idonea. Tutti gli aggiornamenti su L'F 35 USA colpito e la contraerea... Caccia F-35 degli USA colpito nei cieli iranianiCaccia F-35 colpito durante missione sull’Iran: atterraggio d’emergenza e versioni contrastanti tra USA e Iran. blogsicilia.it F-35 USA colpito dal fuoco iraniano: atterraggio di emergenza durante missione sull’IranF-35 USA colpito dal fuoco iraniano: atterraggio di emergenza confermato da CENTCOM durante missione su Iran nell’Operation Epic Fury. aviation-report.com