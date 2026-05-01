giada bocellari sbotta contro certi giornalisti su garlasco hanno massacrato stasi prima della sentenza

Giada Bocellari ha commentato duramente sui social riguardo alla copertura mediatica sull'inchiesta di Garlasco, accusando alcuni giornalisti di aver condizionato l’opinione pubblica prima della sentenza definitiva. La difesa di Alberto Stasi, coinvolto nel caso, ha suscitato reazioni anche tra gli utenti, mentre la discussione si concentra sulla responsabilità dei media nel trattare certi casi giudiziari. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario che si è protratto per oltre diciotto anni.

In questa nuova svolta sul delitto di Garlasco, pochi giorni prima dell’interrogatorio cui è stato invitato Andrea Sempio presso la Procura di Pavia, è tempo per le prime riflessioni. In un nuovo intervento televisivo Giada Bocellari, che difende Alberto Stasi insieme al collega Antonio De Rensis, si scaglia contro “certi giornalisti” ma anche opinionisti che avrebbero sempre “massacrato mediaticamente” il suo assistito anche prima della sentenza definitiva del 2015. “Non lo dimenticheremo”, afferma l’avvocata. Giada Bocellari sbotta contro "certi giornalisti" Perché le parti non conoscono gli atti Le novità sul delitto di Garlasco Giada Bocellari sbotta contro “certi giornalisti” Il 1° maggio Mattino Cinque ha dedicato un ampio spazio alle novità sul delitto di Garlasco.🔗 Leggi su Virgilio.it

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