La prima serata di GF Vip 2026 inizia alle 22:00 su Canale 5, attirando molte discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. Nei giorni scorsi sono stati diffusi dati sugli ascolti, segnalando una diminuzione di circa 300 mila spettatori rispetto a puntate precedenti. La scelta dell’orario viene spesso citata come possibile causa di questa flessione, mentre altri fattori vengono analizzati nel dibattito sul successo del programma.

L’inizio della prima serata alle 22:00 su Canale 5 è diventato uno dei temi più discussi della stagione televisiva, per chi segue il Grande Fratello Vip 2026 e altri programmi o fiction. Una scelta che il pubblico continua a contestare, ma che ha radici ben precise nelle strategie della rete e che difficilmente sarà cambiata. A spiegarlo è Leonardo Pasquinelli, amministratore delegato di Endemol, in un’intervista a Fanpage. “La partenza alle 22:00 riguarda ormai tutto il palinsesto, dalla domenica al venerdì”, chiarisce Pasquinelli spiegando che si tratta di una scelta strutturale della rete e non di un’eccezione legata al GF. Dietro c’è un equilibrio delicato tra esigenze editoriali e logiche economiche, un “razionale commerciale” che, nel complesso, renderebbe più efficiente la macchina di Canale 5.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - GF Vip 2026 penalizzato dall’orario? La verità sugli ascolti (e quei 300mila spettatori in meno)

GF Vip 2026, complotto Paola Caruso: la verità sulla finale!

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