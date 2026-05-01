Ieri si è svolto l’interrogatorio di Andrea Gervasoni, vice del designatore Rocchi e responsabile del VAR. Durante l’audizione, Gervasoni non ha fornito risposte riguardo alle designazioni ritenute favorevoli all’Inter. L’audizione si è svolta in un contesto di riservatezza, senza ulteriori dettagli pubblici sulle domande poste o sulle eventuali risposte fornite. La vicenda riguarda il ruolo di Gervasoni nelle scelte delle designazioni arbitrali.

Ieri è stato il giorno dell’interrogatorio di Andrea Gervasoni vice del designatore Rocchi e responsabile del Var. Gervasoni è indagato per Salernitana-Modena ma ha accettato di rispondere, o meglio di ascoltare anche domande su altro. Perché di fatto non ha quasi mai risposto. Gervasoni non ha risposto quando il pm Maurizio Ascione gli ha chiesto del sistema delle bussate per far cambiare idea ai varisti. I silenzi di Gervasoni. E allo stesso modo Gervasoni non ha risposto in merito alla ormai stranota riunione di San Siro del 2 aprile 2025, quella in cui vennero apparecchiati arbitri secondo i desideri dell’Inter. Proprio o ggi Repubblica...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gervasoni non risponde sulle designazioni gradite all’Inter

Notizie correlate

Rocchi, conferme sulle designazioni pilotate gradite all’InterSecondo gli inquirenti, da alcune testimonianze degli arbitri sentiti nell’inchiesta della Procura di Milano, sarebbe emersa la conferma delle...

Arbitri, l’interrogatorio di Gervasoni: indagini su designazioni pilotate? Cosa sapere Andrea Gervasoni interrogato a Milano dal PM Ascione giovedì 30 aprile 2026.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Inchiesta arbitri, Gervasoni: Non ero in quella sala Var, in 20 secondi non avrei potuto andare a bussare; Rocchi si avvarrà della facoltà di non rispondere, Gervasoni risponderà: ora che succede?; Inchiesta arbitri, Gervasoni intenzionato a rispondere al pm di Milano; L'arbitro Gervasoni per 4 ore dai pm. Escludo al 100% una manomissione dell'audio del Var.

Inchiesta arbitri, Gervasoni: «Non ero in quella sala Var, in 20 secondi non avrei potuto andare a bussare»L'ex supervisore respinge l’accusa di frode sportiva per Salernitana-Modena, per l'impossibilità fisica di spostarsi dalle sale di A a quelle di B: servono tre minuti. E sulle presunte designazioni fa ... corriere.it

Le news del 30 aprile sul Caso Rocchi, Gervasoni sentito dai PM per oltre quattro oreLe ultime notizie sull’inchiesta arbitri e su Gianluca Rocchi. Oggetto delle indagini, il sistema delle designazioni pilotate emerso dalle intercettazioni e dagli interrogatori con riferimento ai dire ... fanpage.it

Manomissione del VAR di Inter-Roma Gervasoni spiega davanti al PM https://tinyurl.com/3u69f39x - facebook.com facebook

Gervasoni dai pm di Milano, interrogatorio di oltre 4 ore: "Escludo manomissioni al var" #ANSA x.com