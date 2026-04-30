Arbitri l’interrogatorio di Gervasoni | indagini su designazioni pilotate

Giovedì 30 aprile 2026, un ex arbitro è stato ascoltato a Milano dal pubblico ministero nell’ambito di un’inchiesta sulle designazioni arbitrali. Le indagini riguardano presunte irregolarità nelle assegnazioni di arbitri per le partite tra due delle principali squadre di calcio. La procura sta verificando se ci siano stati casi di pilotaggio nelle nomine degli arbitri per alcune gare di campionato.

? Cosa sapere Andrea Gervasoni interrogato a Milano dal PM Ascione giovedì 30 aprile 2026.. Indagini della Procura su possibili designazioni arbitrali pilotate per Bologna-Inter e Inter-Milan.. Alle ore 11:00 di questo giovedì 30 aprile 2026, Andrea Gervasoni si recherà presso una sede della Finanza a Milano per rispondere al pubblico ministero Ascione in merito alle indagini in corso sull’arbitraggio. L’ex arbitro, assistito dal legale Michele Ducci, affronta l’interrogatorio focalizzandosi su un singolo episodio accaduto durante la sfida Salernitana-Modena dell’8 marzo 2025. La contestazione riguarda nello specifico la gestione di un rigore concesso al Modena che è stato successivamente annullato tramite l’intervento del monitor.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arbitri, l’interrogatorio di Gervasoni: indagini su designazioni pilotate Notizie correlate Inchiesta arbitri, conferme sulle designazioni pilotateQuesta mattina non sarà Gianluca Rocchi a sedersi davanti al pubblico ministero Maurizio Ascione. Caso arbitri, arrivano conferme sulle designazioni pilotate di RocchiCome riporta l’agenzia di stampa ANSA, arrivano ulteriori dettagli sullo scandalo arbitri che investendo il mondo del calcio. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inchiesta arbitri, novità oggi: dall'interrogatorio di Gervasoni alla posizione dell'Inter, le ultime; Inchiesta arbitri, legale Rocchi: Non si presenterà a interrogatorio, decisione mia; Decine di arbitri davanti al PM, interrogatori di sei ore. I retroscena dell'inchiesta che mette in ginocchio l'AIA; Inchiesta arbitri, il testimone: In 20 accettavano le dritte di Rocchi al Var. L’ex designatore non si fa i…. Inchiesta arbitri, oggi l'interrogatorio di Gervasoni: dalle squadre 'coinvolte' agli indagati, gli aggiornamentiL'inchiesta condotta dal pm Maurizio Ascione si sta allargando a tutto il mondo arbitrale: ecco tutte le cose da sapere ... adnkronos.com Caso Rocchi, inchiesta arbitri LIVE: oggi Gervasoni sentito dai PM, le ultime newsLe ultime notizie sull’inchiesta arbitri e su Gianluca Rocchi. Oggetto delle indagini, il sistema delle designazioni pilotate emerso dalle intercettazioni e dagli interrogatori con riferimento ai dire ... fanpage.it "Arbitri d'accordo per favorire l'Inter Manca un pezzo. Calciopoli, una macchina bellica" L’intervista esclusiva a Maurilio Prioreschi del Direttore Guido Vaciago - facebook.com facebook #Inzaghi: "Arbitri Noi penalizzati. L'addio, Dimarco, Chivu: dico tutto" x.com