Due ebrei ortodossi accoltellati e feriti in una sinagoga a Londra | arrestato un sospettato

Due uomini appartenenti alla comunità ebraica ortodossa sono stati feriti in un episodio di accoltellamento avvenuto questa mattina fuori da una sinagoga a Golders Green, un quartiere a nord di Londra. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine, che hanno arrestato un sospettato. Le persone coinvolte sono state portate in ospedale per le cure del caso. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente.

Due ebrei ortodossi sono stati accoltellati oggi fuori da una sinagoga a Golders Green, sobborgo a nord di Londra. Lo riferiscono diversi media israeliani come il Times of Israel. Secondo quanto riferito dallo Shomrim, organizzazione di sicurezza della comunità ebraica, i volontari sono intervenuti immediatamente riuscendo a fermare e trattenere il sospetto fino all’arrivo della polizia. I fatti. Gli agenti – riporta la Bbc – hanno quindi utilizzato un taser per immobilizzare l’uomo, che è stato arrestato. Le vittime stanno ricevendo cure mediche da parte dell’organizzazione di soccorso Hatzola. L’area era già stata teatro di tensioni nelle scorse settimane, quando ambulanze della stessa Hatzola erano state incendiate nelle vicinanze del luogo dell’aggressione odierna.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Due ebrei ortodossi accoltellati e feriti in una sinagoga a Londra: arrestato un sospettato Notizie correlate Leggi anche: Paura a Londra per un nuovo attacco antisemita: accoltellati due ebrei davanti a sinagoga Due ebrei accoltellati fuori dalla Sinagoga. Colpevole arrestatoDue ebrei ortodossi sono stati accoltellati fuori da una sinagoga a Golders Green, sobborgo a nord di Londra. Altri aggiornamenti Londra, ebrei accoltellati fuori dalla Sinagoga. Arrestato il colpevoleDue ebrei ortodossi sono stati accoltellati fuori da una sinagoga a Golders Green, sobborgo a nord di Londra. Lo riferiscono diversi media israeliani ... iltempo.it Londra, due ebrei accoltellati nel quartiere ebraico. Fermato un uomoLondra, 29 apr. (askanews) – Aggressione con coltello a Londra a Golders Green, sede di una numerosa comunità ebraica. Due ebrei britannici sono stati accoltellati davanti a una sinagoga e soccorsi da ... askanews.it