Vasco Rossi e l’inno alle Olimpiadi | Laura Pausini impeccabile La risposta commossa della cantante

Vasco Rossi ha commentato con entusiasmo l'esibizione di Laura Pausini all'inaugurazione delle Olimpiadi invernali, lodando la sua performance come impeccabile. La cantante di Solarolo ha emozionato il pubblico con la sua voce intensa, lasciando un segno duraturo nel cuore degli spettatori. La risposta di Pausini è stata commossa, e ha ringraziato Vasco per il sostegno pubblico.

Bologna, 13 febbraio 2026 - Passano i giorni, ma non il ricordo dell ' inno d'Italia cantato da Laura Pausini durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. A una settimana dall'evento, si fa sentire Vasco Rossi con un post. Un'esibizione, quella della cantante romagnola, che è stata per giorni e giorni al centro delle polemiche; che post dopo post ha infiammato i social. Tra chi ha apprezzato la performance della cantante romagnola e chi l'ha criticata. Ognuno ha detto la sua. Anche gli esperti del settore, tipo Morgan. Il gorgheggio sull’Inno d’Italia e l’accusa di alto tradimento a Mameli: ma cosa ha sbagliato Laura Pausini? Vasco Rossi: "Pausini ha cantato l'inno in maniera impeccabile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vasco Rossi ha preso le sue difese Laura Pausini, commentando con tono deciso le numerose critiche rivolte alla cantante dopo la sua esibizione dell’inno italiano alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Vasco Rossi interviene su Instagram per difendere Laura Pausini, che una settimana fa ha cantato l’inno italiano alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, suscitando molte critiche.

