Massimo Selis | Con E se ora lontano – un’altra voce esiste volevamo restituire spazio alla voce dei giovani

Massimo Selis ha spiegato che il documentario “E se ora, lontano – un’altra voce esiste” nasce dall’intento di dare spazio ai giovani, ascoltandoli con attenzione. La produzione mira a mostrare le loro storie e le loro voci, spesso trascurate o semplificate nei racconti abituali. Il progetto si propone di restituire complessità a una generazione che viene frequentemente descritta in modo superficiale.

C’è un’idea molto precisa dietro il documentario “E se ora, lontano – un’altra voce esiste”: ascoltare davvero i giovani e restituire complessità a una generazione spesso raccontata in modo superficiale. Nel raccontare la nascita del progetto, Massimo Selis spiega che l’ispirazione è arrivata alcuni anni fa, durante il periodo della pandemia, quando lui e la moglie – co-sceneggiatrice e produttrice del film – hanno iniziato a osservare con maggiore attenzione le riflessioni di molti adolescenti. In quel momento storico, segnato da isolamento e incertezza, Selis ha percepito con chiarezza quanto i ragazzi stessero elaborando pensieri profondi sul mondo che li circondava. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

La Sardegna incontra l’Umbria per dar voce ai giovani. Il documentario di Massimo Selis approda al Cityplex Moderno per una serata che promette di andare oltre la semplice visione cinematografica. Un viaggio nelle pieghe della realtà, una ricerca di senso c - facebook.com facebook