A Genova sono state sequestrate numerose carte di identità elettroniche prive del microchip, con i rilievi che indicano un traffico illecito di documenti falsi dietro pagamento. Le autorità hanno avviato indagini sui soggetti coinvolti, mentre i giudici stanno valutando le misure cautelari da adottare. La scoperta si inserisce in un quadro più ampio di attività illecite legate alla falsificazione di documenti ufficiali.

L’assenza di microchip contenuto all’interno delle nuove carte di identità elettroniche non basta da sola a dire che quel documento è falso o alterato, se i dati anagrafici riportati sulla tessera sono quelli dell’intestatario e corrispondono quelli riportati dall’ufficio dell’anagrafe che ha rilasciato il documento. Lo scrive il tribunale del Riesame di Genova che ha annullato il sequestro di un documento da parte dei carabinieri a un cittadino straniero perché privo del microchip contactless integrato. Per il Riesame solo qualora venisse trovato un documento falsificato utilizzando proprio quel microchip sarebbero necessari ulteriori accertamenti per individuare l’autore del reato e l’eventuale concorso per proprietario.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, sequestrate decine di carte di identità elettroniche senza microchip, ecco la nuova frontiera della cybertruffa

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Nel 1989 a Genova eravamo collegati alla rete Bitnet. Uso ancora la parte sinistra dell’indirizzo di e-mail di allora, @BitNet poi migrata a @unige.it Tutta unige era collegata a Pisa con una linea a 9.600! PDP 11/34 con RT11. A proposito, ho ancora le microfic x.com