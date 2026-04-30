Carte d’identità senza microchip | a Genova sequestri e un caso che apre un precedente nazionale

Negli ultimi giorni a Genova sono state sequestrate decine di carte d’identità elettroniche prive di microchip a cittadini stranieri durante controlli di polizia e carabinieri. La procura ha avviato indagini su questi documenti, che risultano essere privi di una componente obbligatoria secondo le normative vigenti. La vicenda riguarda persone di diversa nazionalità e ha sollevato un dibattito sulla validità di tali documenti, con un caso che potrebbe creare un precedente a livello nazionale.

La procura di Genova nelle ultime settimane ha sequestrato decine di carte d'identità elettroniche ad altrettanti cittadini, tutti di nazionalità straniera, che ai controlli di polizia e carabinieri avevano esibito il documento privo del microchip. Le forze dell'ordine, appena si accorgevano.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Carta d'identità senza microchip: denunciato. E' il primo caso nel padovanoControlli serrati nella notte tra l'8 e il 9 aprile nei territorio controllati dai carabinieri della Compagnia di Abano. Leggi anche: Fiumicino, “Carte d’Identità al Volo” apre a tutti: date e costi Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le Carte di identità cartacee dal 3 agosto 2026 non saranno più valide. Rilascio CIE senza appuntamento il 29 aprile dalle 14 alle 17 ai possessori di carta d'identità cartacea; Carte d'identità, apertura straordinaria a Casal Bertone per il rilascio dei nuovi documenti; Sito Istituzionale | CIE, open day 26 aprile; Cagliari potenzia il servizio per il rinnovo delle carte d’identità, più uffici e meno attese. Carta d’identità elettronica senza microchip: a Genova si apre un caso che arriva in CassazioneUna carta d’identità in apparenza regolare, ma privata del suo elemento più prezioso: il microchip che contiene i dati biometrici e personali del titolare. Da mesi gli uffici anagrafe della Liguria se ... primocanale.it Camerino, un altro caso di carta d'identità senza microchip: nei guai un ragazzo di 24 anniMACERATA - Un altro caso di carta d'identità senza chip: nei guai un ragazzo di 24 anni. Nelle scorse ore, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri ... corriereadriatico.it Trovato in possesso di un coltello e di carte di credito non intestate a lui, denunciato 35enne Due i deferimento in stato di libertà su 34 persone complessivamente controllate nel corso di un servizio straordinario dei Carabinieri... - facebook.com facebook Designazioni pilotate e rapporti pericolosi: le carte contro Rocchi x.com