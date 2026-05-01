Genova Salis critica Roma | Il governo è lento sul conflitto

A Genova, la sindaca Silvia Salis ha manifestato ai varchi di San Benigno, criticando la risposta del governo italiano riguardo al conflitto in Medio Oriente. La protesta si è concentrata sulla percepita lentezza delle azioni da parte delle autorità nazionali nel gestire la situazione. La manifestazione ha attirato l’attenzione di cittadini e rappresentanti locali, sottolineando la richiesta di un intervento più rapido e deciso.

?? Cosa sapere A Genova la sindaca Silvia Salis protesta ai varchi di San Benigno. La manifestazione denuncia la lentezza del governo italiano sul conflitto in Medio Oriente. A Genova, presso i varchi di San Benigno, la sindaca Silvia Salis ha denunciato l'insufficienza del governo italiano nel condannare gli eccessi legati al conflitto in Medio Oriente durante un presidio che ha la partecipazione di centinaia di persone. La mobilitazione, nata dalla sinergia tra il Comitato autonomo lavoratori d .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova, Salis critica Roma: “Il governo è lento sul conflitto Notizie correlate Roberto Salis contro il governo: “Repressione”. Scontro con Libero sul caso Ilaria SalisIl caso di Ilaria Salis torna al centro dello scontro politico con toni ancora più accesi. Leggi anche: Genova, un altro ragazzino accoltellato. E la Salis attacca il governo Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Salis guarda a Roma ma non affronta i temi della città: Il Fatto punge ancora. Salis e le fatiche del governare Genova. I nodi e la tentazione salto a RomaOltre la crescita della popolarità, la sindaca si scontra con la difficoltà di tenere assieme una coalizione larga, che sulle grandi opere la pensa in maniera molto diversa. E dalle Olimpiadi all'ince ... ilfoglio.it Salis a Roma? Sansa attacca: è dappertutto, ma Genova non è un tramAdvertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns. ligurianotizie.it