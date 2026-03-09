Genova un altro ragazzino accoltellato E la Salis attacca il governo

A Genova, nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo di 16 anni è stato ferito con un coltello alla schiena durante una lite tra minorenni. È il secondo episodio di violenza tra giovani in una settimana nella stessa città. La situazione ha suscitato commenti e critiche, con la Salis che ha rivolto dure parole nei confronti del governo.

Una nuova violenza tra minorenni, un altro accoltellamento in una settimana. Sono giorni di preoccupazione a Genova, dopo che nella notte tra sabato e domenica un 16enne è stato colpito con un fendente alla schiena. L'allarme arriva questa volta dal centro storico: il giovanissimo, straniero, si trova nei pressi di stradone Sant'Agostino - nel cuore della movida - quando viene colpito con un colpo fulmineo prima di crollare a terra. Accade tutto poco prima delle 2 del mattino, in piazza Renato Negri, davanti al teatro della Tosse e a breve distanza dalla facoltà di Architettura, in una piazza molto frequentata anche nelle ore serali. Subito è caos: nella concitazione l'aggressore si dà alla fuga e fa perdere le sue tracce.