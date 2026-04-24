La Global Sumud Flotilla si prepara a partire nuovamente verso Gaza, con a bordo la giornalista Simona Losito. Circa 25 imbarcazioni salperanno dal porto di Augusta, in Sicilia, e si uniranno ad altre già in mare partite da Barcellona e Marsiglia. Questa operazione rappresenta la più grande missione civile marittima mai organizzata per la Palestina. Le imbarcazioni si dirigono verso il territorio, in un viaggio che coinvolge diverse nazioni europee.

«Cosa è accaduto in questi mesi? Il “Board of Peace” ha nascosto in realtà un Board of Shame: una pace senza pace, “un paravento volto a occultare l'aggressione militare che prosegue indisturbata” », riporta la portavoce della delegazione italiana, Maria Elena Delia. Anche se l'attenzione mediatica si è spostata sul fronte di guerra libanese, la popolazione della Striscia di Gaza continua a morire sotto assedio, così come continua l'occupazione illegale in Cisgiordania. In questo scenario, la Global Sumud Flotilla è pronta a riportare l'attenzione sul popolo palestinese. Simona Losito, lei è tra i giornalisti a bordo. Qual è lo scopo di questa nuova missione? «Gli scopi sono molteplici.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La Global Sumud Flotilla è pronta a salpare di nuovo per Gaza, Simona Losito a bordo: «Siamo la più grande missione marittima civile per la Palestina mai organizzata nella storia»

Notizie correlate

La Global Sumud Flotilla è pronta a ripartire: mille attivisti a bordo della nuova missione umanitaria per GazaOggi, domenica 12 aprile, è in partenza dal porto di Barcellona una nuova missione della Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria via mare...

Leggi anche: “Gaza non può aspettare”: parte la nuova sfida della Global sumud flotilla. 70 navi pronte a salpare da Barcellona

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Global Sumud Flotilla, un atto di immaginazione politica collettiva; Nuova Global Sumud Flotilla domani al via. Nessuno parte allo sbaraglio; La Global Sumud Flotilla riparte per Gaza, nuova missione da Siracusa; Global Sumud Flotilla riparte per Gaza: nuova missione da Siracusa.

La partenza della Sumud Flotilla dal porto di Siracusa verso Gaza in diretta videoSi prepara a salpare la Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. Nella notte sono arrivate al porto Xiphonia di Augusta, nel Siracusano, 38 imbarcazioni provenienti dalla Spagna, che si sono aggiunte ... video.corriere.it

Global Sumud Flotilla, in partenza tre attivisti delle MarcheTre attivisti marchigiani in partenza il 25 Aprile con la seconda missione della Global Sumud Flotilla 2026. In programma azioni solidali ... centropagina.it

Siracusa News. . Manifestazione a Siracusa per salutare la Global Sumud Flotilla in partenza per Gaza - facebook.com facebook

La Global Sumud Flotilla è pronta a ripartire per Gaza: «Non siamo folli, chi si imbarca crede nella giustizia» x.com