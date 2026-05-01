Gennaro Minutolo PD | L’impegno per San Nicola si costruisce non si improvvisa

Gennaro Minutolo, 27 anni, si presenta alle prossime elezioni amministrative di San Nicola la Strada come candidato del Partito Democratico. Dopo aver dedicato tempo allo studio e alla presenza sul territorio, ha deciso di impegnarsi in prima persona per contribuire alla gestione comunale. La sua candidatura si inserisce in un percorso politico iniziato con costanza e lavoro sul campo, senza improvvisazioni.