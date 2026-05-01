Gennaro Minutolo PD | L’impegno per San Nicola si costruisce non si improvvisa
Gennaro Minutolo, 27 anni, si presenta alle prossime elezioni amministrative di San Nicola la Strada come candidato del Partito Democratico. Dopo aver dedicato tempo allo studio e alla presenza sul territorio, ha deciso di impegnarsi in prima persona per contribuire alla gestione comunale. La sua candidatura si inserisce in un percorso politico iniziato con costanza e lavoro sul campo, senza improvvisazioni.
Gennaro Minutolo, 27 anni, ha scelto di candidarsi alle elezioni amministrative di San Nicola la Strada al termine di un percorso politico costruito con impegno, studio e presenza costante sul territorio. Non poteva che farlo nella lista del Partito Democratico e a sostegno di Maria Natale. “In.🔗 Leggi su Casertanews.it
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