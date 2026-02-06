A Roma, la deputata del Pd Picierno mette in chiaro che non si costruisce un’alternativa fomentando le tensioni tra le diverse fazioni. Durante un intervento, ha sottolineato che la polarizzazione permanente e le spallate continue non portano a un vero cambiamento. Per lei, bisogna uscire da questa logica e cercare un modo diverso di fare politica, senza puntare solo alla contrapposizione.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Io continuo a pensare che l'alternativa non nasce dalla polarizzazione, permanente, non nasce dall'idea che serva sempre una spallata, perché su questa base di quello che penso io non si costruisce alcuna alternativa di governo, si restringe solo il campo della responsabilità e questo vale per il referendum, non entro nel merito, vale per il clima politico più generale". Lo dice, a quanto si riferisce, Pina Picierno alla Direzione Pd. "Se parliamo solo a noi stessi, se ci adagiamo solo su una dimensione identitaria, ma come facciamo a riprendere quel pezzo enorme di paese che detesta le curve, tanto quella terribile a destra quanto quella altrettanto problematica a sinistra? Tutta quella gente che non ha più fiducia nella politica". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pd: Picierno, 'alternativa non si costruisce fomentando le 'curve' ma non con proposta'

Il sindaco di Fondi sottolinea l'importanza di affrontare il tema della sicurezza attraverso progetti concreti e condivisi.

La discussione politica richiede rispetto e riconoscimento del ruolo di ciascuno.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

