Prima il talk Alle origini della velocità, con - tra gli altri - Federica Brignone e Stefano Domenicali, poi la presentazione nella Piazza del Quadrilatero dell’installazione Origin di Zaha Hadid Architects: al FuoriSalone il brand dei Quattro Anelli racconta l’idea di performance come conseguenza di un processo +++dropcap «La performance non si improvvisa, si costruisce». In casa Audi è una sorta di mantra, una formula magica, come una bussola che guida lo sviluppo. «La prestazione intesa come conseguenza di un processo, non come un gesto istantaneo», chiarisce Timm Barlet, managing director di Audi Italia, dando il via alla tradizionale Audi Night, uno degli eventi di riferimento nella Design Week milanese.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'Audi Night alla Milano Design Week: «La performance non si improvvisa, si costruisce»

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