Generali Donnet ipotizza nuove sinergie con Unicredit

Durante un'audizione presso la Commissione banche del Senato, il dirigente di una grande compagnia assicurativa ha ipotizzato possibili collaborazioni con un importante gruppo bancario. La discussione si è concentrata sulla possibilità di sviluppare nuove sinergie tra le due realtà, senza entrare nel dettaglio di accordi specifici o progetti concreti. La proposta è stata presentata come un’ipotesi da valutare nel prossimo futuro.

? Cosa sapere Donnet ipotizza nuove sinergie con Unicredit durante l'audizione alla Commissione banche del Senato.. L'accordo potrebbe estendersi al risparmio gestito dopo la fine della partnership con Amundi.. Philippe Donnet ha delineato nuovi orizzonti strategici per Generali durante l’audizione alla Commissione banche del Senato, aprendo a potenziali sinergie con Unicredit dopo che l’istituto guidato da Andrea Orcel ha consolidato la propria quota al 9,1% del capitale. Il vertice di Generali si è presentato ieri davanti alla commissione presieduta da Pierantonio Zanettin per illustrare i risultati industriali e le prospettive di mercato....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Generali, Donnet ipotizza nuove sinergie con Unicredit Notizie correlate Leggi anche: Donnet: "Nuovi spazi con Unicredit" Iran, Axios: “Oggi i generali da Trump per nuove opzioni militari”. Lui: “E’ in arrivo la tempesta”. E ipotizza la riduzione di truppe in GermaniaDonald Trump dovrebbe ricevere oggi un briefing sui nuovi piani di potenziale azione militare contro l’Iran dai comandanti, a partire dall’ammiraglio... Contenuti di approfondimento Donnet: Nuovi spazi con UnicreditL'ad del Leone: Ulteriori sviluppi. Asse con Banca Generali anche senza controllo ... ilgiornale.it Donnet apre a Unicredit: L’alleanza può crescere Natixis è stata archiviataAccantonata la spigolosa operazione con i francesi di Natixis il ceo di Generali Philippe Donnet apre a una partnership più stretta con Unicredit, ormai terzo azionista della compagnia con quasi il 10 ... repubblica.it