Donnet | Nuovi spazi con Unicredit

Philippe Donnet ha dichiarato che ci sono opportunità di collaborazione con Unicredit in vari settori. Ha sottolineato che non si oppone a nuove sinergie e che i possibili accordi possono riguardare diverse aree di intervento. La sua posizione suggerisce un’apertura a espandere le collaborazioni tra le due parti, senza specificare dettagli sui progetti o sui tempi di eventuale realizzazione.

L'ad del Leone: "Ulteriori sviluppi. Asse con Banca Generali anche senza controllo" Non si tira indietro Philippe Donnet (in foto) e, anzi, rilancia: sulle possibili nuove sinergie con Unicredit «ci sono spazi su tutti i fronti». Ieri, poco prima di entrare all'audizione in Commissione banche del Senato, l'amministratore delegato delle Generali ha commentato il dossier più sensibile aprendo a nuovi scenari per la partnership con l'istituto guidato da Andrea Orcel recentemente salito al 9,1% del capitale. «Spero che ci saranno possibilità di ulteriori sviluppi e sono fiducioso», ha sottolineato. Già oggi questa alleanza...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Donnet: "Nuovi spazi con Unicredit" Notizie correlate Pistoia: Bottegone si trasforma in smart city con nuovi spazi verdiIl Consiglio comunale di Pistoia ha dato il via libera a una serie di interventi strutturali che toccano la gestione del territorio, l’urbanistica e... Leggi anche: Dietro la Lovato l’intuito di una donna. E a Gorle cresce ancora con nuovi spazi Contenuti utili per approfondire Si parla di: Donnet: Nuovi spazi con Unicredit. Donnet: Nuovi spazi con UnicreditL'ad del Leone: Ulteriori sviluppi. Asse con Banca Generali anche senza controllo ... ilgiornale.it Donnet: Possibili sviluppi con Unicredit, per Banca Generali aperti a tutte le opzioniIl ceo delle Assicurazioni Generali e il presidente Sironi parlano in Senato davanti alla Commissione d’inchiesta sulle banche. Legge capitali da rivedere ... repubblica.it