Uno studio condotto dall’Università di Azabu, in Giappone, ha scoperto che i gatti sono in grado di associare parole e immagini più velocemente rispetto a bambini di 14 mesi. La ricerca ha coinvolto diverse prove di riconoscimento e apprendimento, mettendo in evidenza le capacità cognitive dei felini nel distinguere e collegare stimoli verbali e visivi. I risultati sono stati pubblicati su una rivista scientifica specializzata.

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© Lifeandnews.it - I gatti capiscono le parole più velocemente dei neonati: lo rivela uno studio giapponese

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I gatti “capiscono” le parole: associano suoni e immagini più in fretta dei bambini (9 secondi!) e si stupiscono se qualcosa non torna. Come l’hanno provato e cosa cambia nel rapporto con noi https://bit.ly/gatti_parole - facebook.com facebook

Ci sono degli individui che dicono che i gatti sono liberi e tenerli in casa vuol dire carcerarli, loro sono quelli che fanno uscire i loro gatti e poi quando non tornano rompono le balle a tutti, non capiscono che se non hai un posto in sicurezza, il mondo fuori è per x.com