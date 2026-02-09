Nuovo scontro tra Liborio Cataliotti e Federica Panicucci in diretta tv. L’avvocato di Andrea Sempio e la conduttrice si sono confrontati ancora una volta, questa volta su treni e sul suo libro. La discussione è diventata subito vivace, con accuse e risposte dirette. La tensione tra i due non si placa e il pubblico assiste a un dialogo acceso e diretto.

Ancora tensione tra l'avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, e Federica Panicucci, conduttrice di Mattino Cinque. I due, già in passato protagonisti di alcuni scontri, hanno avuto un nuovo botta e risposta durante la trasmissione Mediaset. La ricostruzione di Mattino Cinque sugli spostamenti di Sempio Andrea Sempio, il treno e il biglietto del parcheggio Lo scontro sul libro che Sempio sarebbe andato a comprare a Vigevano La ricostruzione di Mattino Cinque sugli spostamenti di Sempio Liborio Cataliotti, avvocato difensore di Andrea Sempio nel caso Garlasco, è stato ospite in collegamento della puntata di lunedì 9 febbraio di Mattino Cinque, programma condotto su Canale 5 da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

© Virgilio.it - Garlasco, scontro tra Liborio Cataliotti avvocato di Sempio e Federica Panicucci su treni e il libro

