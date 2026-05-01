Garlasco parla l’avvocato di Stasi | ecco la novità vera

A Garlasco si torna a parlare del caso giudiziario legato a Alberto Stasi, con l’avvocato che ha fornito aggiornamenti sulla posizione del suo assistito. La difesa invita alla prudenza nel valutare le nuove evidenze, mentre la procura di Pavia ha rivolto l’attenzione a un’altra persona coinvolta. Le dichiarazioni dell’avvocato hanno riacceso l’attenzione sulla vicenda, senza però fornire dettagli definitivi o conclusivi.

Si sono riaccesi i riflettori sul caso di Garlasco, uno dei più discussi della cronaca italiana, mentre la difesa di Alberto Stasi invita alla cautela ma apre contemporaneamente a scenari inediti dopo l’accusa della procura di Pavia a Sempio. Le parole dell’avvocato Antonio De Rensis arrivano in un momento delicato, segnato da nuovi sviluppi investigativi che potrebbero cambiare il quadro della vicenda. Il legale, intervenuto in televisione, ha lasciato intendere che la fase attuale potrebbe riservare elementi ancora più rilevanti rispetto a quelli emersi finora. Il riferimento è chiaro: non si tratta soltanto di difendere una posizione già nota, ma di prepararsi a possibili novità ancora più importanti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, parla l’avvocato di Stasi: ecco la novità vera GARLASCO, PARLA L’AVVOCATA DI ANDREA SEMPIO | INTERVISTA COMPLETA Notizie correlate Garlasco, l'avvocato Cataliotti parla di Sempio dopo l'ipotesi di revisione per Stasi: "È nella tempesta"Un nuovo dibattimento sul delitto di Garlasco “sarebbe un processo bicefalo con esiti possibilmente mostruosi“, qualora dovesse realizzarsi la... Garlasco, alla fine parla Stasi: “Ecco cosa farò!”. Caos giudiziarioIl caso di Garlasco torna prepotentemente al centro della cronaca giudiziaria italiana con una svolta che potrebbe riscrivere definitivamente la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mattino Cinque: Garlasco, i destini incrociati di Alberto Stasi e Andrea Sempio Video; Garlasco, Pino Rinaldi all'avvocato De Rensis: C'è stata una regia?; Garlasco, l'avvocato Cataliotti parla di Sempio dopo l'ipotesi di revisione per Stasi: È nella tempesta; Garlasco, parla l’avvocato Fabrizio Gallo: Indagini finite, si apre un nuovo scenario. Garlasco, De Rensis parla degli audio della giornalista Chiara Ingrosso: Punto alla testa del serpenteIl caso Garlasco fa da sfondo ad uno scontro mediatico: De Rensis si dice non interessato alla giornalista Chiara Ingrosso, che avrebbe registrato audio di nascosto. L'avvocato punta più in alto ... virgilio.it Caso Garlasco, l’avvocato De Rensis: «Obiettivo liberare un innocente, fase decisiva delle indagini»Non ho ancora parlato con Alberto perché da ieri sera sono stati momenti molto convulsi, sicuramente ci parlerò. Voglio fare una precisazione a qualcuno che ... ilmattino.it Il caso Garlasco torna a dividere l'Italia tra vecchi sospetti e nuove verità scientifiche. Ai microfoni de Il Mattino, parla il Generale Luciano Garofano, l'uomo che per anni ha guidato i RIS di Parma e che ha scandagliato ogni granello di polvere della villetta dei P - facebook.com facebook Le indagini sul delitto di #Garlasco. Per la Procura #Sempio uccise da solo Chiara #Poggi per un rifiuto sessuale. Movente assurdo, lui non frequentava la vittima, ribattono i legali della difesa. Simona Decina #GR1 x.com