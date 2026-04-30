Garlasco alla fine parla Stasi | Ecco cosa farò! Caos giudiziario

Da thesocialpost.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, si è conclusa con una dichiarazione di Stasi, che ha annunciato le prossime mosse. La vicenda giudiziaria legata a uno dei casi più discussi degli ultimi due decenni ha ripreso attenzione, aprendo nuovi interrogativi e riaccendendo il dibattito pubblico. La storia, che ha coinvolto numerosi aspetti legali e mediatici, si arricchisce di un ulteriore capitolo con questa dichiarazione.

Il caso di Garlasco torna prepotentemente al centro della cronaca giudiziaria italiana con una svolta che potrebbe riscrivere definitivamente la storia di uno dei gialli più mediatici degli ultimi venti anni. La notizia principale riguarda la decisione formale dei legali di Alberto Stasi, attualmente quarantunenne e prossimo alla conclusione della sua pena detentiva, di procedere con la richiesta di revisione del processo. Questa mossa legale non è un semplice tentativo disperato, ma si fonda su nuovi elementi emersi dalle indagini della Procura di Pavia, che sembrano spostare l’asse delle responsabilità lontano da Stasi, puntando il dito verso una figura rimasta per lungo tempo ai margini della vicenda.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Garlasco, l’ex avvocato di Sempio Lovati a processo: “Ecco cosa è successo”

Video Garlasco, l’ex avvocato di Sempio Lovati a processo: “Ecco cosa è successo”

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