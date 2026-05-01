In un’intervista, l’avvocato ha commentato le indagini, affermando che risultano fallimentari e che le verifiche non si concentrano sui punti chiave. Ha aggiunto che anche un altro imputato sarà scarcerato, sostenendo che si farà giustizia per le persone ancora in vita, ma non per i deceduti. Allo stesso tempo, ha avvertito un altro coinvolto di non recarsi in procura, assicurando che verrà assolto.

“Le indagini sono fallimentari, alla fine verranno assolti sia Sempio che Stasi”. Entra a gamba tesa Massimo Lovati, come nel suo stile. L’ex avvocato dell’indagato del nuovo filone d’indagine sull'omicidio di Chiara Poggi non le manda certo a dire: “Andrea verrà assolto – ma avverte – non deve presentarsi all’interrogatorio in procura: sperano in una confessione. Non deve piegarsi a una strategia scorretta”., Avvocato, la procura sta iniziando a svelare le sue carte, i pm dicono che Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo., “Sono indagini fallimentari. Erano iniziate per omicidio in concorso e adesso, di punto in bianco, sono arrivate alla conclusione che si è trattato solo di una persona.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, Lovati: "Indagini fallimentari, non si indaga dove si dovrebbe" | E avverte Sempio: "Verrai assolto, ma non andare in procura"

Delitto di Garlasco, da Lovati a Soldani la sfilata degli avvocati davanti ai pm di Brescia

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