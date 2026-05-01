L'avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, ha dichiarato a Diario del Giorno che ritiene l'indagine in corso distorta fin dall'inizio e ha affermato che, per protesta, non si presenterebbe in Procura. Lovati ha così commentato la situazione legata al procedimento penale riguardante l'omicidio di Chiara Poggi. La sua posizione si basa su quanto sostiene riguardo alle modalità dell'indagine.

"Questa è un'indagine distorta sin dall'inizio, io per protesta non mi presenterei in Procura". A dirlo, a Diario del Giorno, è l'avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. "Io aspetterei la richiesta coatta, per poi avvalermi della facoltà di non rispondere. Lo hanno trattato molto male in questa indagine", ha aggiunto Lovati, secondo cui "lo scopo dell'interrogatorio potrebbe essere un tentativo di provocarne la confessione. Sennò non ha senso". "Questa indagine è nata con il concorso di persone. E di punto in bianco, per motivi tecnici, siccome bisogna fare la revisione del processo Stasi, il concorso è caduto.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, l'avvocato Lovati: "Indagine distorta, io non andrei in Procura"

Garlasco, De Rensis e Bruzzone commentano le foto inedite di Sempio - Vita in diretta 02/12/2025

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#Garlasco Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi "per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima" per "il rifiuto del suo approccio sessuale". È la ricostruzione della Procura di Pavia. Tra le aggravanti l'efferatezza delle ferite: 12 lesioni su cranio e volto. x.com