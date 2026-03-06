Garlasco l’avvocato Lovati torna a parlare ed è categorico | Non lo sapremo mai

L’avvocato Lovati ha ripreso a parlare riguardo al caso di Garlasco, affermando con fermezza che alcune verità rimarranno sempre sconosciute. Le sue dichiarazioni hanno riacceso le discussioni attorno a uno dei procedimenti giudiziari più seguiti degli ultimi tempi. Le sue parole sono state diffuse pubblicamente e hanno attirato l’attenzione di molti, aggiungendosi alle conversazioni già avviate sulla vicenda.

Nuove dichiarazioni riaccendono il dibattito su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni. Nel corso della trasmissione Iceberg Lombardia, in onda su Telelombardia, l'ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ha espresso una serie di affermazioni destinate a far discutere, tornando sull'omicidio di Chiara Poggi e su alcune delle figure che negli anni sono state coinvolte nella vicenda. Durante l'intervento televisivo, Lovati ha rivolto parole molto dure nei confronti di Alberto Stasi, l'ex fidanzato della vittima condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco. "Stasi è un bugiardo, ma non un assassino. Lui ha taciuto in tutti questi anni perché è stato minacciato".

