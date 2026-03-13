Un circuito pericoloso Garlasco dichiarazioni choc dall’avvocato Lovati

Durante la puntata del 13 marzo di Mattino Cinque si è parlato ancora del caso Garlasco, uno dei delitti più discussi degli ultimi anni. In particolare, si è analizzato il presunto movente dell’omicidio di Chiara Poggi e sono state fatte dichiarazioni shock dall’avvocato Lovati. La discussione ha coinvolto vari aspetti del caso, senza entrare nel merito delle cause o delle motivazioni.

Nella puntata del 13 marzo di Mattino Cinque si è tornato a discutere del caso Garlasco, uno dei delitti più controversi degli ultimi anni, concentrandosi in particolare sul presunto movente dell’omicidio di Chiara Poggi. Il dibattito in studio si è acceso attorno alle dichiarazioni dell’avvocato Massimo Lovati, già protagonista della puntata precedente, richiamato per chiarire alcune affermazioni che avevano suscitato grande perplessità e reazioni immediate. Al centro della discussione c’erano i presunti video che la giovane avrebbe visionato e il possibile collegamento con ambienti di potere, ipotesi che ha provocato un acceso botta e risposta tra i partecipanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati a Processo per diffamazioneL’ex difensore di Andrea Sempio è accusato di aver offeso “la reputazione e l’onore” dei colleghi Enrico e Fabio Giarda, figli dello storico...

Garlasco – A processo per diffamazione l’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di SempioLa Procura di Milano contesta all’ex legale di Andrea Sempio dichiarazioni "gravemente diffamatorie" rilasciate in conferenza stampa nel marzo 2025.

Contenuti utili per approfondire Un circuito pericoloso Garlasco...

Argomenti discussi: Garlasco, sconcerto a Mattino Cinque: Cosa ha scoperto Chiara prima di morire | Libero Quotidiano.it; Chiara Poggi, il taglio sugli occhi è un messaggio: Garlasco, una voce oscena | Libero Quotidiano.it.

Garlasco in TV, polemiche per le dichiarazioni di Lovati, ma lui rincara: Chiara aveva riconosciuti personaggi politiciNella puntata di oggi di Mattino Cinque si è tornati a parlare del caso Garlasco, con un focus preciso sul movente dell’omicidio di Chiara Poggi. Il confronto in studio si è acceso attorno alle ... libero.it