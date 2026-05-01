L'avvocato di Stasi ha commentato positivamente la recente decisione della Procura di Pavia. Nel frattempo, un'altra avvocata ha parlato di una nuova imputazione a carico di un altro individuo coinvolto nel caso, sottolineando che la vicenda giudiziaria è ancora in evoluzione. Le dichiarazioni sono state rilasciate in risposta alle ultime novità emerse durante le indagini. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte degli inquirenti.

Durante la puntata del primo maggio di "Mattino Cinque", Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi, è intervenuta per commentare la decisione della Procura di Pavia su Andrea Sempio, l'unico indagato nel nuovo filone dell'indagine sul delitto di Garlasco, a cui è stato contestato l'omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. "La vera novità è che per la prima volta da quando è successo il fatto il nome di Alberto Stasi non è più accostato a questo omicidio. Questo è un dato di fatto, e quindi naturalmente è stato un momento diciamo anche un po' emozionante - ha detto l'avvocato Bocellari -. Sappiamo che...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, l'avvocato di Stasi: "Soddisfatti per la decisione della Procura di Pavia"

GARLASCO: L'AVV. GIADA BOCELLARI A TUTTO STASI - Come Vive Alberto La Riapertura Del Caso -

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Tg3. . Il caso Garlasco. La procura di Pavia ricostruisce in modo del tutto diverso il delitto di Chiara Poggi, che sarebbe stata uccisa da Andrea Sempio da solo. Ma come si è arrivati a questa svolta, vent’anni dopo La ricostruzione di Diana Fichera @dianaxf # - facebook.com facebook

La nuova ricostruzione della Procura di Pavia identifica in Andrea Sempio l'unico colpevole del delitto. La difesa: "movente fantasmagorico". Per l'omicidio l'unico condannato è stato Alberto Stasi, in carcere dal 2015 #EuropeNews x.com