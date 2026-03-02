Garlasco importante scoperta su Chiara e Alberto da una nuova consulenza | l’annuncio dei legali di Stasi

Una nuova consulenza informatica è stata depositata alla Procura di Pavia, coinvolgendo i casi di Chiara e Alberto. I legali di Stasi hanno diffuso un comunicato in cui affermano che quanto emerso rappresenta una novità rispetto alle indagini precedenti. L’annuncio è stato reso pubblico poco fa, senza ulteriori dettagli o commenti ufficiali.

"Questo non era mai emerso prima". Poco fa è uscito un comunicato della difesa di Alberto Stasi che illustra importanti risultati arrivati da una nuova consulenza informatica depositata alla Procura di Pavia. Un elemento che, secondo i legali, potrebbe incidere sulla ricostruzione delle ore precedenti l'omicidio di Chiara Poggi, riaccendendo l'attenzione su uno dei passaggi più discussi del delitto di Garlasco. La nota dei legali è stata mostrata in diretta a Mattino 5 da Federica Panicucci. La sera del 12 agosto 2007, come noto, Chiara e il fidanzato avevano trascorso alcune ore insieme: prima una pizza, poi un film. Restano però interrogativi mai del tutto chiariti su quei minuti in cui Stasi si sarebbe allontanato per portare il cane in pensione, prima di fare ritorno nella villetta di via Pascoli.