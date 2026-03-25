Una notizia riguardante Stefania Cappa, cugina di Chiara, è stata resa nota recentemente a Garlasco. Nel frattempo, la nuova stagione di Belve Crime sta per andare in onda su Rai 2, suscitando aspettative e discussioni tra il pubblico. La programmazione televisiva si arricchisce di approfondimenti e analisi, mentre i dettagli sulla vicenda personale sono stati diffusi attraverso i mezzi di comunicazione.

La nuova stagione di Belve Crime torna su Rai 2 tra attese e retroscena già al centro dell’attenzione. Secondo quanto riferito dal giornalista Davide Maggio, la partecipazione di Stefania Cappa sarebbe saltata prima della messa in onda: la trattativa si sarebbe interrotta per una questione economica legata al compenso richiesto per l’intervista. Il programma, condotto da Francesca Fagnani, è noto per le interviste serrate a figure coinvolte in vicende di cronaca nera. In questo contesto, l’eventuale presenza di Cappa avrebbe riportato al centro il delitto di Garlasco, uno dei casi più discussi degli ultimi anni. Garlasco e Belve Crime: l’intervista non si farà. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È finita così”. Garlasco la notizia bomba su Stefania Cappa, cugina di Chiara

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