Garlasco la procura riscrive il delitto

A Garlasco, le indagini sul delitto sono state aggiornate con nuove analisi. Sono stati effettuati test genetici, esami informatici, analisi delle tracce dattiloscopiche e valutazioni medico-legali. Il Ris di Cagliari ha esaminato le macchie di sangue, mentre sono state condotte anche analisi in 3D e altri metodi tradizionali di indagine. Le attività investigative continuano con diversi approfondimenti tecnici e scientifici.