Garlasco la procura riscrive il delitto
A Garlasco, le indagini sul delitto sono state aggiornate con nuove analisi. Sono stati effettuati test genetici, esami informatici, analisi delle tracce dattiloscopiche e valutazioni medico-legali. Il Ris di Cagliari ha esaminato le macchie di sangue, mentre sono state condotte anche analisi in 3D e altri metodi tradizionali di indagine. Le attività investigative continuano con diversi approfondimenti tecnici e scientifici.
Consulenze genetiche, informatiche, dattiloscopiche e medico-legali. E poi lo studio delle macchie di sangue affidato al Ris di Cagliari, analisi in 3D, indagini tradizionali. Soltanto una parte del lungo lavoro con cui, a diciannove anni di distanza, la Procura di Pavia e i carabinieri di Milano hanno completamente riscritto il delitto di Garlasco. Con una conclusione: per gli inquirenti sarebbe stato il solo Andrea Sempio a uccidere la sorella del suo amico Marco quel tredici agosto del duemilasette. E lo avrebbe fatto, ne è convinto chi indaga, perché accecato dall'odio dopo il rifiuto di un approccio sessuale.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Garlasco, la consulenza che può riscrivere il delitto - Storie italiane - 23/03/2026
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