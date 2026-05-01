Il caso di Garlasco torna al centro dell’attenzione con un nuovo capitolo. La scena del delitto, avvenuto nella cantina di una casa di proprietà locale, è stata rivisitata dalla Procura. Questa modifica si inserisce nel percorso investigativo che ha portato a una revisione delle evidenze raccolte. L’intera vicenda riguarda la morte di una giovane donna, avvenuta alcuni anni fa in questa stessa abitazione.

Garlasco (Pavia), 1 maggio 2026 – L ’omicidio di Garlasco ha il suo epilogo sulla scala della cantina di casa Poggi. Una nuova ricostruzione che nella storia infinita ha il significato di una rivoluzione copernicana. La versione accreditata finora. La versione accreditata finora dalle consulenze (anche se in maniera non univoca) e accolte dalle sentenze vedeva l’assassino di Chiara Poggi iniziare e portare a compimento il suo delitto al piano terreno del villino di via Pascoli, per poi trascinare la vittima e scagliarla lungo la ripida scala della cantina, senza discendere un solo gradino. Al contrario, secondo la ricostruzione della procura di Pavia, contenuta nel capo d’imputazione a carico di Andrea Sempio, l’atto finale della tragedia si compie proprio su quei gradini, dove Chiara viene nuovamente, ripetutamente colpita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Come è cambiata la scena del delitto di Garlasco. Ecco come la Procura riscrive la morte di Chiara Poggi

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