Garlasco la nuova ricostruzione | il nodo delle scale e i colpi mortali quando era già svenuta Così cambia la scena del delitto

A Garlasco, sono state aggiornate le ricostruzioni sulla scena del delitto di Chiara Poggi. Le nuove analisi si concentrano sul posizionamento delle scale e sui colpi che avrebbero ucciso la ragazza mentre era già svenuta. La vicenda riguarda un ragazzo più giovane di sette anni che frequentava spesso la villetta e che avrebbe avuto un ruolo centrale nel fatto. Le indagini continuano a cercare chiarimenti sui dettagli della sera fatale.

Chiara Poggi uccisa dall'amico del fratello, da un ragazzo più giovane di lei di 7 anni che frequentava spesso la villetta di Garlasco e che si sarebbe sentito dire un «no». Non solo un nuovo presunto colpevole, ma una nuova ricostruzione, quella della Procura di Pavia, che riscrive il delitto di Garlasco secondo una dinamica diversa da quelle ipotizzate finora. La ricostruzione della Procura di Pavia Il rifiuto di Chiara, secondo la Procura di Pavia, provoca una reazione violenta. Andrea Sempio avrebbe afferrato un oggetto per poi infierire su di lei. E a nulla sarebbero serviti i tentativi di difendersi: l'avrebbe colpita fino a farla cadere a terra priva di sensi, l'avrebbe trascinata fino alla porta che conduce in cantina.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, la nuova ricostruzione: il nodo delle scale e i colpi mortali quando era già svenuta. Così cambia la scena del delitto DELITTO DI GARLASCO: la perizia della Cattaneo darà finalmente una svolta verso la VERITÀ Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, verso la chiusura delle indagini. Stasi non era sulla scena del delitto “Più armi del delitto”. Garlasco, l’ultima ricostruzione: cosa cambia oraA quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco continua a dividere l’opinione pubblica e a riaccendere il dibattito... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Delitto di Garlasco, la nuova ricostruzione: Sempio uccise Chiara Poggi per un rifiuto; Delitto di Garlasco, la nuova ricostruzione e la possibile richiesta di revisione. Cosa succede adesso; Garlasco, i Poggi e quelle ipotesi irreali sul delitto. Il perito: Ricostruzione dubbia; Garlasco, la revisione passa dai sette indizi che condannarono Alberto Stasi. Garlasco, nuova accusa: Sempio ha agito da solo. I pm riscrivono il delittoSecondo il Corriere, la Procura di Pavia presenta una ricostruzione più dettagliata dell’omicidio: escluso il concorso, centrale l’impronta ... huffingtonpost.it Garlasco, nuova analisi dei pm di Pavia: perizie, testimonianze e silenzio della famiglia PoggiDelitto di Garlasco, nuova ipotesi della Procura su chi uccise Chiara Poggi La Procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, ha riaperto il dossier su ... assodigitale.it Corriere della Sera. . Le carte del delitto di Garlasco parlano. E spesso dicono molto di più di quanto l’asettico linguaggio giudiziario possa far comprendere. Il quadro completo delle accuse dei pm di Pavia contro Andrea Sempio si avrà solo tra qualche giorn - facebook.com facebook Le indagini sul delitto di #Garlasco. Per la Procura #Sempio uccise da solo Chiara #Poggi per un rifiuto sessuale. Movente assurdo, lui non frequentava la vittima, ribattono i legali della difesa. Simona Decina #GR1 x.com