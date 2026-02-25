Più armi del delitto Garlasco l’ultima ricostruzione | cosa cambia ora

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco continua a dividere l’opinione pubblica e a riaccendere il dibattito giudiziario. Quella mattina del 13 agosto 2007, nella tranquilla provincia pavese, una giovane donna di 26 anni venne trovata senza vita nella villetta di famiglia. Un caso che fin dall’inizio ha scosso l’Italia intera, trasformandosi in uno dei processi più discussi della cronaca nera contemporanea. >> Peppe Vessicchio, dopo l’omaggio sul palco di Sanremo 2026 le lacrime amare della figlia Alessia. Piange anche Caterina Balivo Per l’omicidio è stato condannato in via definitiva l’ex fidanzato, Alberto Stasi, ma negli ultimi mesi l’inchiesta ha conosciuto nuovi sviluppi. La Procura di Pavia ha disposto ulteriori approfondimenti tecnici, riaprendo scenari che sembravano ormai cristallizzati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

