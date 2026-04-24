Garlasco verso la chiusura delle indagini Stasi non era sulla scena del delitto

La Procura di Pavia si appresta a concludere le indagini sul caso di Garlasco, mentre si fanno strada nuove evidenze. La perizia sulla scena del crimine ha stabilito che l’indagato non si trovava sul luogo del delitto al momento del fatto. Si attende ora la decisione ufficiale sulla chiusura delle indagini e le eventuali fasi successive del procedimento giudiziario.

Inizia il conto alla rovescia. La Procura di Pavia si prepara a chiudere le indagini sul delitto di Garlasco. Il passaggio formale è atteso nelle prossime settimane, con la notifica alle parti e, a seguire, la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. L’inchiesta, riaperta a distanza di anni, arriva così a una svolta. Gli inquirenti ritengono di aver raccolto elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio. La posizione di Sempio, amico del fratello della vittima, è al centro della ricostruzione investigativa. La nuova ricostruzione. Secondo i magistrati, coordinati dal procuratore Fabio Napoleone, non emergono elementi che collochino sulla scena del delitto Alberto Stasi, oggi 41enne e già condannato in via definitiva.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Garlasco, verso la chiusura delle indagini. Stasi non era sulla scena del delitto Delitto di Garlasco, attesa per la chiusura delle indagini - Ore 14 del 06/03/2026 Notizie correlate Garlasco, «Stasi non era sulla scena del delitto»: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processoMancano ormai pochi giorni alla chiusura dell'indagine sul delitto di Garlasco che vede indagato per la morte di Chiara Poggi l'amico del fratello,... Caso Garlasco verso la chiusura delle indagini su Sempio: ‘Stasi non era sulla scena del crimine’Le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio si avviano verso la chiusura. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco, Stasi non era sulla scena del delitto: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processo; Garlasco, oggi incontro in procura, si va verso la chiusura della indagini. I possibili scenari per Sempio e Stasi; Garlasco, verso la chiusura delle indagini: Stasi fuori dalla scena del crimine; Garlasco in Tv, Sempio pronto al rinvio a giudizio: i nuovi elementi chiave. Garlasco, l’inchiesta verso la chiusura: il procuratore di Pavia a Milano dalla pg. Sul tavolo la revisione del processo a StasiRoma, 24 apr. - (Adnkronos) - La fiction 'Uno Sbirro in Appennino', in onda ieri su Rai1 domina il prima time , con 3.171.000 spettatori e il 20,1% di share. , degli ascolti tv di ieri giovedì 23 apri ... ilfattoquotidiano.it Garlasco, oggi incontro in procura, si va verso la chiusura della indagini. I possibili scenari per Sempio e StasiAtteso oggi un incontro tra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni sull'indagine sul delitto di ... fanpage.it Si avviano verso la conclusione le nuove indagini sul caso Garlasco, un atto che preclude alla richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, al momento unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia. L'incontro di oggi 24 aprile tra la procuratri - facebook.com facebook Si avviano verso la conclusione le nuove indagini sul caso Garlasco. In attesa delle decisioni della Procura di Pavia su Andrea Sempio, al momento unico indagato nella nuova inchiesta avviata dai magistrati pavesi un anno e mezzo fa, è atteso un incontro tra x.com