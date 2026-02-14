Roberta Bruzzone visita per la prima volta la casa Poggi a Garlasco, per chiarire il caso di Alberto Stasi e il mistero sulla porta dello scantinato. Durante il sopralluogo, la criminologa si concentra su un dettaglio specifico: una traccia lasciata vicino alla porta. Stasi, ascoltato di recente, ha raccontato la sua versione dei fatti, cercando di spiegare cosa abbia visto quella notte.

Roberta Bruzzone fa il suo primo sopralluogo a casa Poggi e getta ombre sulla ricostruzione di Alberto Stasi. La nota criminologa è entrata per la prima volta nella villetta di Garlasco per esaminare la scena del delitto, con l’obiettivo di ricostruire la dinamica dell’omicidio e verificare la versione dei fatti del fidanzato della vittima. Il sopralluogo di Roberta Bruzzone Gli sforzi della criminologa sarebbero diretti ad accertare in particolare quanto riferito da Stasi sulla porta a soffietto che conduce allo scantinato della villetta di Garlasco, dove ha trovato il corpo di Chiara Poggi: secondo quanto riportato dagli atti, la mattina del 13 agosto 2007 l’avrebbe trovato chiusa e l’avrebbe aperta “spingendo verso l’interno” dalla fessura centrale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Roberta Bruzzone per la prima volta a casa Poggi: il dettaglio sulla porta e il racconto di Stasi

