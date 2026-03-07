Questo prova tutto Garlasco l’annuncio in tv dei legali della famiglia Poggi

In un approfondimento televisivo, i legali della famiglia Poggi hanno affermato che le prove raccolte

Mentre cresce l’attesa per conoscere la disclosure della Procura di Pavia sulle nuove indagini relative al delitto di Garlasco, in televisione continuano ad emergere nuove ricostruzioni e interpretazioni del caso. Se ne è parlato anche nell’ultima puntata di Quarto Grado, andata in onda venerdì 6 marzo 2026, dove tra gli ospiti era presente anche l’avvocato Gianluigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi e parte civile nel processo. Il dibattito si è concentrato in particolare su uno dei punti più discussi dell’inchiesta: il contenuto del computer di Alberto Stasi e la possibile origine del movente dell’omicidio. Nel corso della trasmissione è stato ripercorso il lavoro di analisi informatica effettuato negli anni sul PC, al centro di diverse consulenze tecniche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, rivelazione dei legali della famiglia Poggi: la procura informata sui fileUn nuovo fronte si apre attorno al caso di Garlasco, a distanza di anni dalla condanna definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi.

Garlasco, i legali dei Poggi: «Chiara vide la cartella dei porno sul pc di Alberto Stasi». La perizia che cambia tuttoLa difesa della famiglia di Chiara Poggi ha fatto «un ulteriore approfondimento informatico, dal quale è emerso che la sera prima di essere uccisa,...

Contenuti e approfondimenti su Questo prova tutto Garlasco l'annuncio....

Temi più discussi: Garlasco, tra Scienza e Apocalisse - Vale Tutto; Delitto di Garlasco, la nuova perizia che può cambiare il destino di Sempio e Stasi; Il ragionevole dubbio di chi assolse Stasi: Sempio innocente fino a prova contraria; Garlasco in Tv, Infante scova un nuovo testimone. E De Rensis sbotta: Sentenza contro Stasi ormai è smontata.

Garlasco in TV, Infante svela misteri e veleni dell'indagine: Allontanati dalla verità. L'appello dell'avvocato De RensisMilo Infante ha parlato del delitto di Garlasco nella puntata di Ore 14 del 6 marzo 2026, con focus a chi sta complicando le indagini vicine alla conclusione ... libero.it

Garlasco, secondo Sempio anche Stasi fu «vittima di una gogna mediatica»Sempio, ospite da Porro a Quarta Repubblica, parla del rapporto con Alberto Stasi, della gogna mediatica e del referendum ... panorama.it

Quarto Grado. . #Garlasco, la bici nera è quella di Alberto Stasi Gianluigi Nuzzi: "Noi ci basiamo sugli atti, è lì che i dubbi trovano risposta". #QuartoGrado - facebook.com facebook

#Garlasco Una nota giornalista di un noto settimanale ha appena dato la notizia dell’avvenuto deposito di un non meglio precisato esposto alla Procura di Milano. Quando si danno le notizie forse bisognerebbe essere un po’ più precisi. Esposto presentato da x.com