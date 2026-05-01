Garlasco i legali dei Poggi contro il cambio di reato per Sempio | Nuova versione sembra costruita a tavolino

Gli avvocati della famiglia Poggi hanno commentato il cambio di reato e la nuova versione della dinamica del delitto avvenuto a Garlasco, affermando che la versione proposta sembra essere stata costruita a tavolino. La famiglia è rappresentata da due legali, che hanno espresso il loro dissenso riguardo alle modifiche apportate all’ipotesi di reato per Andrea Sempio. Nessun’altra informazione è stata fornita sui dettagli del procedimento.