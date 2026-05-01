Garlasco i legali dei Poggi contro il cambio di reato per Sempio | Nuova versione sembra costruita a tavolino
Gli avvocati della famiglia Poggi hanno commentato il cambio di reato e la nuova versione della dinamica del delitto avvenuto a Garlasco, affermando che la versione proposta sembra essere stata costruita a tavolino. La famiglia è rappresentata da due legali, che hanno espresso il loro dissenso riguardo alle modifiche apportate all’ipotesi di reato per Andrea Sempio. Nessun’altra informazione è stata fornita sui dettagli del procedimento.
Gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, che seguono la famiglia di Chiara Poggi, si sono espressi contro il cambio di ipotesi di reato per Andrea Sempio e la nuova versione della dinamica del delitto di Garlasco. "Non tiene conto di elementi già noti".🔗 Leggi su Fanpage.it
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Caso Garlasco. La famiglia Poggi non crede alle accuse ad Andrea Sempio e definisce "costruita a tavolino" l'ipotesi della procura di Pavia per cui avrebbe ucciso Chiara per un'avance rifiutata. Servizio di Simone Gorla https://www.rainews.it/tgr/lombardia/vid - facebook.com facebook
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