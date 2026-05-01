Garlasco Andrea Sempio ha incontrato Chiara Poggi 4 o 5 volte | la precisazione del padre Giuseppe

Il padre di Andrea Sempio ha confermato che suo figlio ha incontrato Chiara Poggi tra quattro e cinque volte. La precisazione arriva in risposta alle affermazioni di Sempio riguardo ai rapporti con la vittima. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulla natura di questi incontri o sul contesto in cui si sono svolti. La versione del padre si inserisce nel quadro delle testimonianze raccolte dagli inquirenti.

In un’intervista Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, conferma quanto riferito dal figlio sul tipo di frequentazione con Chiara Poggi. L’indagato ha sempre riferito di aver incrociato la sorella dell’amico, Marco Poggi, al massimo una decina di volte. Precisazioni, queste, che ritornano in questi giorni di novità sul delitto di Garlasco. Giuseppe Sempio parla, inoltre, di un’occasione in cui Chiara avrebbe sorpreso Andrea seduto sul suo letto e di come lui, imbarazzato, si fosse subito rimesso in piedi chiedendole scusa. “Aveva sempre rispetto quando andava in casa d’altri”, dice papà Giuseppe. Giuseppe Sempio parla degli incontri con...🔗 Leggi su Virgilio.it

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