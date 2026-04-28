? Cosa sapere Kimi Antonelli guida il mondiale F1 con 72 punti prima del Gran Premio di Miami.. La Ferrari introduce l'ala posteriore macarena per ridurre il distacco di 45 punti.. Kimi Antonelli guida il Mondiale dopo un mese di stasi agonistica mentre la Formula 1 si prepara a riprendere il calendario questo weekend sul circuito di Miami, dove le gerarchie Mercedes e i test tecnici Ferrari saranno al centro dell’attenzione. Dopo una pausa di quattro settimane, il Circus torna in pista per il quarto appuntamento della stagione 2026. La situazione in classifica vede l’italiano Antonelli dominare con 72 punti, distanziando il compagno di squadra George Russell, fermo a 63, in un contesto in cui le Frecce d’Argento hanno già spartito le vittorie stagionali tra il pilota giovane e il britannico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1 a Miami: Antonelli guida il Mondiale, sfida tra Mercedes e Ferrari

1 Min Ago: Lewis Hamilton STUNNED F1 Fans & MERCEDES With Insane Miami SHOCKED THE ENTIRE F1 GRID!

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