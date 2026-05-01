Gara del verde pubblico sospesa il Wwf chiede la revoca del bando | Basta approssimazione

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha disposto la sospensione della gara d'appalto per la manutenzione del verde pubblico, un progetto suddiviso in quattro lotti e con un valore complessivo superiore agli otto milioni di euro. La gara, parte di un Accordo Quadro biennale, è stata fermata in seguito a un ricorso presentato da un'associazione ambientalista, che chiede la revoca del bando e critica le procedure adottate.

La sospensione della gara d'appalto per la manutenzione del verde pubblico, l'Accordo Quadro biennale suddiviso in quattro lotti per un valore complessivo stimato in oltre 8 milioni di euro, disposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia “rappresenta l'ennesimo e triste capitolo di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sospesa la gara sul verde pubblico a Foggia. WWF: “Basta approssimazione sulla pelle della città” Criticità nella gara del verde pubblico: il Tar riapre la partita, sospesa l'esclusione di due societàIl Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha sospeso l’efficacia dell’esclusione di due società che avevano partecipato alla gara da 8... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Verde pubblico, il WWF attacca dopo lo stop alla gara: Gestione fallimentare, si ritiri il bando; Ospedaletti lancia l’affidamento del verde pubblico; Parco Milcovich si allarga: il Comune avvia la gara per l’ampliamento; Via all'ampliamento del Parco Milcovich. Bressa: 20% di verde pubblico in più entro il 2027. Verde pubblico, il WWF attacca dopo lo stop alla gara: Gestione fallimentare, si ritiri il bandoIl WWF chiede all’amministrazione comunale un cambio di passo immediato. La richiesta è chiara: ritirare definitivamente il bando e ripartire da basi nuove, abbandonando il criterio del massimo ... immediato.net WWF FOGGIA Sospesa la gara sul verde pubblico a Foggia. WWF: Basta approssimazione sulla pelle della città e dell’ambienteSospesa la gara sul verde pubblico a Foggia. WWF: Basta approssimazione sulla pelle della città e dell'ambiente ... statoquotidiano.it Alla nostra GARA DEL RICICLO non basta essere veloci ma è fondamentale saper bene DIFFERENZIARE . Ogni errore allontana la possibilità di vincere l'ambito PRIMO PREMIO . - facebook.com facebook Per una gara del genere, non può mancare un rinfresco Prendete le vostre chiavi Gran Premio e potreste fare una scorpacciata con il nostro aspetto speciale in collaborazione con Porsche #WildRiftxPorsche x.com