Criticità nella gara del verde pubblico | il Tar riapre la partita sospesa l' esclusione di due società

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha deciso di sospendere l’efficacia dell’esclusione di due società dalla gara da otto milioni di euro per la manutenzione del verde pubblico a Foggia. La gara, suddivisa in quattro lotti, aveva visto la partecipazione di più aziende, ma le due società erano state escluse prima della decisione del tribunale. La sospensione riapre la possibilità di partecipazione e modifica l’andamento della procedura.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha sospeso l’efficacia dell’esclusione di due società che avevano partecipato alla gara da 8 milioni di euro suddivisa in quattro lotti per la manutenzione del verde pubblico a Foggia.Orion s.r.l. e la Società cooperativa agricoltura, turismo e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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